UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив з Сирським посилення ЗСУ на ключових точках фронту

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України посилять на всіх ключових точках фронту. Особливо це стосується Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні він говорив із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

Вони обговорювали можливості щодо посилення українських воїнів на ключових точках фронту. 

"І особлива увага зараз - Донецькій області", - сказав він.

Однак президент не навів більше жодних деталей. Також поки не зрозуміло, у чому саме полягатиме посилення ЗСУ.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські війська відбили атаку росіян на лівобережжі Дніпра, вразили наземну станцію управління дронами і засіб ППО противника.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 461 060 військових.

Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська планують широке проникнення вглиб українських позицій на північний захід від Авдіївки в Донецькій області. Але їхні зусилля може обмежити передача Україні військової допомоги США та країн Заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниДонецька областьВійна в Україні