Зеленський обговорив з Сирським посилення ЗСУ на ключових точках фронту

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські війська відбили атаку росіян на лівобережжі Дніпра, вразили наземну станцію управління дронами і засіб ППО противника.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 461 060 військових.

Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська планують широке проникнення вглиб українських позицій на північний захід від Авдіївки в Донецькій області. Але їхні зусилля може обмежити передача Україні військової допомоги США та країн Заходу.

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