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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с Сырским усиление ВСУ на ключевых точках фронта

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины усилят на всех ключевых точках фронта. Особенно это касается Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам президента, сегодня он говорил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским.

Они обсуждали возможности по усилению украинских воинов на ключевых точках фронта. 

"И особое внимание сейчас - Донецкой области", - сказал он.

Однако президент не привел больше никаких деталей. Также пока не понятно, в чем именно будет заключаться усиление ВСУ.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские войска отразили атаку россиян на левобережье Днепра, поразили наземную станцию управления дронами и средство ПВО противника.

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 461 060 военных.

Институт изучения войны сообщал, что российские войска планируют широкое проникновение вглубь украинских позиций к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области. Но их усилия могут ограничить передача Украине военной помощи США и стран Запада.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна в Украине