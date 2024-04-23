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Зеленський обговорив з Сирським посилення ЗСУ на ключових точках фронту

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 20:11
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Зеленський обговорив з Сирським посилення ЗСУ на ключових точках фронту Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України посилять на всіх ключових точках фронту. Особливо це стосується Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні він говорив із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

Вони обговорювали можливості щодо посилення українських воїнів на ключових точках фронту.

"І особлива увага зараз - Донецькій області", - сказав він.

Однак президент не навів більше жодних деталей. Також поки не зрозуміло, у чому саме полягатиме посилення ЗСУ.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські війська відбили атаку росіян на лівобережжі Дніпра, вразили наземну станцію управління дронами і засіб ППО противника.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 461 060 військових.

Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська планують широке проникнення вглиб українських позицій на північний захід від Авдіївки в Донецькій області. Але їхні зусилля може обмежити передача Україні військової допомоги США та країн Заходу.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Донецька область Війна в Україні
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