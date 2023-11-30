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Зеленський обговорив з Шольцом подальшу оборонну співпрацю та ситуацію на фронті

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у четвер, 30 листопада. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю, ситуацію на фронті та "зерновий коридор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили подальшу оборонну співпрацю", - написав Зеленський.

Президент подякував за потужний "зимовий" оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги.

"Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини. Дуже ціную те, що всі наші домовленості виконуються", - зазначив глава держави.

Окрім того, лідери обговорили ситуацію на полі бою. Зеленський розповів Шольцу про свої візити до Куп’янська, а також Херсона, Миколаєва та Одеси.

"Також розказав про ситуацію в Чорному морі, функціонування "зернового коридору" та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства", - додав президент.

Зеленський також подякував за участь Німеччини в імплементації формули миру, зокрема за участь радника у зустрічі на Мальті та готовність узяти участь у наступній зустрічі. 

"Наголосив на важливості забезпечення єдності всередині Європейського союзу щодо схвалення переговорів про приєднання України та виділення 50 млрд євро допомоги на наступні роки", - зазначив глава держави.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро для цього планується витратити 8 млрд євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.

Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро.

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Володимир ЗеленськийОлаф ШольцВійна Росії проти УкраїниВійськова допомога