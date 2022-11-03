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Зеленський обговорив з Санду падіння ракети росіян на території Молдови

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Київ, Четвер 03 листопада 2022 20:10
Зеленський обговорив з Санду падіння ракети росіян на території Молдови Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своєю молдовською колегою Маєю Санду. Однією з тем обговорень стало падіння ракети РФ на території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

"Під час розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та виклики безпеки для наших країн, а також російський повітряний терор, який зараз зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, під час масованого удару окупантів по Україні на півночі Молдови впала ракета росіян. Її збили бійці ЗСУ.

Після цього один зі співробітників посольства РФ у Молдові був оголошений персоною нон-грата.

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Володимир Зеленський Молдова ракетный удар
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