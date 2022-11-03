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Зеленский обсудил с Санду падение ракеты россиян на территории Молдовы

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Киев, Четверг 03 ноября 2022 20:10
Зеленский обсудил с Санду падение ракеты россиян на территории Молдовы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своей молдавской коллегой Майей Санду. Одной из тем обсуждений стало падение ракеты РФ на территории Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Во время разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудили текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран, а также российский воздушный террор, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, в понедельник, 31 октября, во время массированного удара оккупантов по Украине, на севере Молдовы упала ракета россиян. Ее сбили бойцы ВСУ.

После этого один из сотрудников посольства РФ в Молдове был объявлен персоной нон-грата.

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Владимир Зеленский Молдова ракетный удар
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