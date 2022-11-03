Зеленский обсудил с Санду падение ракеты россиян на территории Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своей молдавской коллегой Майей Санду. Одной из тем обсуждений стало падение ракеты РФ на территории Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Во время разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудили текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран, а также российский воздушный террор, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", - написал Зеленский по итогам переговоров.
Напомним, в понедельник, 31 октября, во время массированного удара оккупантов по Украине, на севере Молдовы упала ракета россиян. Ее сбили бойцы ВСУ.
После этого один из сотрудников посольства РФ в Молдове был объявлен персоной нон-грата.
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