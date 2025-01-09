Зеленський обговорив з Рютте посилення ППО та закупівлю країнами НАТО української зброї
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили посилення ППО та залучення країн Альянсу до закупівлі українського озброєння за "данською моделлю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Як повідомляється, зустріч Зеленського та Рютте відбулася на базі "Рамштайн" у Німеччині.
Основні теми зустрічі - необхідність посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за принципом "данської моделі".
Український президент наголосив, що спільне завдання партнерів - забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Зеленський та Рютте обговорили можливі формати залучення платформи Північноатлантичного альянсу для досягнення цієї мети.
Окремо глава держави відзначив важливість запуску ініціативи НАТО "Безпекова допомога і навчання для України" (NSATU) для ефективної координації військової допомоги та підготовки українських воїнів.
Також під час зустрічі обговорили роботу Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" та її внесок в ухвалення рішень для зміцнення обороноздатності Української держави.
Нагадаємо, союзники у рамках формату "Рамштайн" узгодили плани підтримки України. Йдеться про плани розвитку обороноздатності України до 2027 року.
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