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Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО и закупку странами НАТО украинского оружия

Четверг 09 января 2025 18:55
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Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО и закупку странами НАТО украинского оружия Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили усиление ПВО и привлечение стран Альянса к закупке украинского вооружения по "датской модели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как сообщается, встреча Зеленского и Рютте состоялась на базе "Рамштайн" в Германии.

Основные темы встречи - необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и привлечения стран НАТО к закупке украинского вооружения по принципу "датской модели".

Украинский президент подчеркнул, что общая задача партнеров - обеспечить сильную позицию Украины для приближения справедливого и прочного мира. Зеленский и Рютте обсудили возможные форматы привлечения платформы Североатлантического альянса для достижения этой цели.

Отдельно глава государства отметил важность запуска инициативы НАТО "Безопасность помощь и обучение для Украины" (NSATU) для эффективной координации военной помощи и подготовки украинских воинов.

Также во время встречи обсудили работу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" и ее вклад в принятие решений для укрепления обороноспособности Украинского государства.

Напомним, союзники в рамках формата "Рамштайн" согласовали планы поддержки Украины. Речь идет о планах развития обороноспособности Украины до 2027 года.

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