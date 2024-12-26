Зеленський обговорив з президентом Сербії розвиток відносин між країнами

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 грудня, провів телефонну розмову із президентом Сербії Александром Вучичем. Обговорили розвиток відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів телефонну розмову із Президентом Сербії Александром Вучичем, щоб обговорити розвиток відносин між нашими країнами", - повідомив Зеленський. Президент подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Також Зеленський та Вучич скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС. Сербський президент привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир. "На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - додав Зеленський.