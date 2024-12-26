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Зеленський обговорив з президентом Сербії розвиток відносин між країнами

Четвер 26 грудня 2024 20:29
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Зеленський обговорив з президентом Сербії розвиток відносин між країнами Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 грудня, провів телефонну розмову із президентом Сербії Александром Вучичем. Обговорили розвиток відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів телефонну розмову із Президентом Сербії Александром Вучичем, щоб обговорити розвиток відносин між нашими країнами", - повідомив Зеленський.

Президент подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Також Зеленський та Вучич скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС.

Сербський президент привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир.

"На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - додав Зеленський.

Відносини Сербії та України

Нагадаємо, що в травні цього року президент Сербії Александр Вучич заявив, що Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум.

Також у жовтні повідомлялося, що Сербія надасть Україні обладнання на понад 8 млн євро. Серед допомоги - генератори та трансформатори.

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Володимир Зеленський Сербія
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