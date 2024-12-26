Зеленский обсудил с президентом Сербии развитие отношений между странами

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 декабря, провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Обсудили развитие отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить развитие отношений между нашими странами", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил Сербию за финансовую и гуманитарную поддержку. Также Зеленский и Вучич скоординировали усилия на совместном пути в ЕС.

Сербский президент поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир.

"В начале этой недели я принял верительные грамоты у нового Посла Сербии. Верю, что восстановление полноценной работы дипломатического учреждения, возглавляемого послом, будет способствовать развитию нашего сотрудничества", - добавил Зеленский.