UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив з президентом ПАР формулу миру та експорт зерна

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з лідером південноафриканської республіки Сирілом Рамафосою. Зокрема, обговорили українську формулу миру та експорт зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Зеленський зазначив, що під час розмови розмови із колегою з ПАР вони констатували необхідність продовження експорту українського зерна, що критично для глобальної продовольчої безпеки. 

Також український лідер запросив Південноафриканську республіку до участу в другому саміті гуманітарної продовольчої програми GrainFromUkraine.

"Дуже важливо, що ПАР підтримує Українську Формулу миру й братиме участь у наступних раундах переговорів щодо Формули. Не менш важливо й те, що взаємини України й ПАР відчутно нарощуються, насамперед на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні. 

Позиція ПАР щодо війни РФ проти України

Південно-Африканська Республіка разом з іншими країнами Африки у червні представила "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Зокрема, він передбачає початок переговорів між Києвом та Москвою без виведення окупаційних військ з нашої держави. 

Також посол США в ПАР Рубен Брігеті заявляв, що в грудні 2022 року на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази в Саймонстауні, завантажили зброю.

Пізніше Рамафоса заявив, що спеціальна комісія не виявила фактів передачі зброї Росії в грудні 2022 року.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський