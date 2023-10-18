RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с президентом ЮАР формулу мира и экспорт зерна

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с лидером южноафриканской республики Сирилой Рамафосой. В частности, обсудили украинскую формулу мира и экспорт зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский отметил, что во время разговора с коллегой из ЮАР они констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности.

Также украинский лидер пригласил Южноафриканскую республику к участию во втором саммите гуманитарной продовольственной программы GrainFromUkraine.

"Очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую Формулу мира и будет участвовать в следующих раундах переговоров по Формуле. Не менее важно и то, что отношения Украины и ЮАР ощутимо наращиваются, прежде всего, на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.

Позиция ЮАР относительно войны РФ против Украины

Южно-Африканская Республика вместе с другими странами Африки в июне представила мирный план для завершения войны России против Украины. В частности, он предполагает начало переговоров между Киевом и Москвой без вывода оккупационных войск из нашего государства.

Также посол США в ЮАР Рубен Бригете заявлял, что в декабре 2022 года на борт российского корабля, пришвартовавшегося к военно-морской базе в Саймонстауне, погрузили оружие.

Позже Рамафоса заявил, что специальная комиссия не выявила факты передачи оружия России в декабре 2022 года.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский