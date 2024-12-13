Зеленський обговорив з президентом Фінляндії потребу України у посиленні ППО

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Обговорили, зокрема, потребу України у посиленні ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Для нас важливо, що Фінляндія рішуче підтримує суверенне право України обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання, зокрема наш вибір щодо вступу в ЄС і НАТО. Крім того, ми погодилися з необхідністю надання Україні реальних та ефективних безпекових гарантій задля досягнення стабільності та довготривалого миру", - зазначив він.

Також Зеленський окремо подякував за готовність Фінляндії зміцнити спроможності української ППО.

Український президент висловив вдячність Стуббу та фінському народу за їхню принципову й непохитну підтримку незалежності України.

"Ми обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка вкотре продемонструвала нагальну необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України", - повідомив Зеленський.

Допомога Україні від Фінляндії

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.

У квітні президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку з боку Гельсінкі та поглиблення співпраці між двома країнами.

Також у вересні Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро.

А у грудні Фінляндія виділила Україні вже 26-й пакет допомоги на суму 25 млн євро. До нього, зокрема, увійде зимове спорядження для українських військових.

Масований обстріл України 13 грудня

Вранці 13 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Під час атаки були застосовані безпілотники, крилаті ракети та балістика. Під ударом знову була енергетика.

За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.

Силам ППО загалом вдалося знищити 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К"; 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 80 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.