Зеленский обсудил с президентом Финляндии потребность Украины в усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Обсудили, в частности, потребность Украины в усилении ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Для нас важно, что Финляндия решительно поддерживает суверенное право Украины выбирать собственное будущее без внешнего вмешательства, в частности наш выбор относительно вступления в ЕС и НАТО. Кроме того, мы согласились с необходимостью предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности для достижения стабильности и долговременного мира", - отметил он.

Также Зеленский отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности украинской ПВО.

Украинский президент выразил благодарность Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины.

"Мы обсудили последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, которая в очередной раз продемонстрировала настоятельную необходимость усилить противовоздушную обороноспособность Украины", - сообщил Зеленский.

Помощь Украине от Финляндии

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.

В апреле президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и углубление сотрудничества между двумя странами.

Также в сентябре Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн евро.

А в декабре Финляндия выделила Украине уже 26-й пакет помощи на сумму 25 млн евро. В него, в частности, войдет зимнее снаряжение для украинских военных.

Массированный обстрел Украины 13 декабря

Утром 13 декабря Россия совершила очередной массированный обстрел Украины. Во время атаки были применены беспилотники, крылатые ракеты и баллистика. Под ударом снова была энергетика.

По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.

Силам ПВО в целом удалось уничтожить 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К"; 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

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