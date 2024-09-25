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Зеленський обговорив з президентом Фінляндії спільне виробництво дронів

Фото: зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Фінляндії Александром Стуббом (president.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

У Нью-Йорку президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Головні теми зустрічі – ситуація на полі бою, оборонні потреби України та міжнародна співпраця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський у розмові зі Стуббом зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК.

Він ознайомив співрозмовника з тим, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

На зустрічі обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.

Зеленський наголосив, що для України важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території Росії.

Лідери також обговорили, які саме міжнародні зусилля потрібні заради досягнення тривалого й справедливого миру для України, та роль Глобального Півдня в цьому процесі.

Раніше Зеленський заявив, що Україна почала виробляти далекобійні дрони, та працює над ракетною програмою. Однак для цього потрібні інвестиції.

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ФінляндіяВійна Росії проти України