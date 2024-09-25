Зеленский обсудил с президентом Финляндии совместное производство дронов

Зеленский в разговоре со Стуббом отметил, что Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности, ПЗРК.

Он ознакомил собеседника с тем, на каком этапе сейчас находится выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

На встрече обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно получить от партнеров разрешение и средства для ударов вглубь территории России.

Лидеры также обсудили, какие именно международные усилия нужны для достижения длительного и справедливого мира для Украины, и роль Глобального Юга в этом процессе.