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Зеленский обсудил с президентом Финляндии совместное производство дронов

Фото: встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндии Александром Стуббом (president.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

В Нью-Йорке президент Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Главные темы встречи – ситуация на поле боя, оборонные нужды Украины и международное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский в разговоре со Стуббом отметил, что Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности, ПЗРК.

Он ознакомил собеседника с тем, на каком этапе сейчас находится выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

На встрече обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно получить от партнеров разрешение и средства для ударов вглубь территории России.

Лидеры также обсудили, какие именно международные усилия нужны для достижения длительного и справедливого мира для Украины, и роль Глобального Юга в этом процессе.

Ранее Зеленский заявил, что Украина начала производить дальнобойные дроны и работает над ракетной программой. Однако для этого требуются инвестиции.

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ФинляндияВойна России против Украины