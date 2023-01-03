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Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів ризик ескалації на фронті

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 14:13
Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів ризик ескалації на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони, зокрема, обговорили ризик ескалації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування. Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - написав президент.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про рішення його країни виділити Україні 2,5 млрд євро підтримки у 2023 році.

Також ми писали про те, що загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула вже майже 1 мільярда євро.

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Володимир Зеленський Марк Рютте
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