Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів ризик ескалації на фронті

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони, зокрема, обговорили ризик ескалації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування. Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - написав президент.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про рішення його країни виділити Україні 2,5 млрд євро підтримки у 2023 році.

Також ми писали про те, що загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула вже майже 1 мільярда євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.