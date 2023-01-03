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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов риск эскалации на фронте

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Киев, Вторник 03 января 2023 14:13
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов риск эскалации на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Стороны обсудили риск эскалации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне", - написал президент.

Напомним, недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о решении его страны выделить Украине 2,5 млрд евро поддержки в 2023 году.

Также мы писали о том, что общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, составила уже почти 1 миллиард евро.

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Владимир Зеленский Марк Рютте
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