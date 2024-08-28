Зеленський обговорив з прем'єром Ізраїлю ситуацію у Близькосхідному регіоні

Ситуація на Близькому сході

Нагадаємо, новий військовий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом розпочався 7 жовтня 2023 року із вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю, що призвело до загибелі близько 1200 осіб та захоплення понад дві сотні заручників.

Ще більше ситуація загострилася у липні цього року, після ракетного удару терористів "Хезболли" по Голанських висотах в Ізраїлі.

У відповідь ізраїльська армія ліквідувала високопоставленого командира ХАМАСу у передмісті Бейрута.

Пізніше в Тегерані було вбито політичного лідера угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Після цих подій світ почав побоюватися розгортання повномасштабної війни на Близькому сході.

Нещодавно Politico повідомляло, що мирна угода щодо припинення бойових дій у Секторі Газа перебуває на межі зриву.

Водночас, за інформацією Reuters, ХАМАС та Ізраїль не прагнуть ще більшої ескалації конфлікту.

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