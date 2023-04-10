Зеленський обговорив з прем'єром Греції ситуацію на фронті та продовження співпраці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Поговорив телефоном із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Розповів про ситуацію на полі бою та актуальні оборонні виклики для України. Домовилися продовжувати безпекову співпрацю", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у лютому Греція надала Україні боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.

До того ж Греція готова направити Україні ще одну партію БМП-1, артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецького озброєння.

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