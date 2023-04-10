Зеленский обсудил с премьером Греции ситуацию на фронте и продолжение сотрудничества

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Поговорил по телефону с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Рассказал о ситуации на поле боя и актуальных оборонительных вызовах для Украины. Договорились продолжать безопасное сотрудничество", - написал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в феврале Греция предоставила Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1.

К тому же, Греция готова направить Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению.

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