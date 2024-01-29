Зеленський обговорив з прем'єром Греції підготовку до саміту Україна - Балкани

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у понеділок, 29 січня. Обговорили підготовку до другого саміту Україна - Балкани та оборонні потреби ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля. Обговорили підготовку до другого саміту Україна - Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру", - повідомив Зеленський.
Під час розмови також обговорили перебіг бойових дій на фронті. Президент передав прем'єру Греції актуальні оборонні потреби України, особливо щодо ППО та артилерії.
"Дякую за підтримку з боку Греції нашого зближення з ЄС. Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", - зазначив глава держави.
Влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.
Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.
Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.
Наприкінці січня 2024 року політичне та військове керівництво Греції схвалило передачу Україні застарілих систем озброєння.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.