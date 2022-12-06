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Албанія вийшла з пекла та прагне до ЄС, - прем'єр-міністр

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Вівторок 06 грудня 2022 19:30
Албанія вийшла з пекла та прагне до ЄС, - прем'єр-міністр Фото: Албанія вийшла з пекла і прагне ЄС, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Албанія за останні кілька років вийшла з пекла і активно прагне Європейського Союзу. Країна багато зробила на шляху до ЄС, хоч були й відверті помилки.

Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Албанія вийшла з пекла і прагнутиме до ЄС, навіть якщо Євросоюзу не стане", - заявив прем'єр-міністр.

Рама визнав, що, озираючись назад, є речі, які можна було б зробити інакше, щоб прискорити прогрес Албанії, зокрема, в рамках інтеграції з ЄС.

Згідно зі статистикою ЄС, нині в Албанії найвищий рівень бідності в регіоні: майже половина населення живе за межею бідності, або наражається на ризик бідності. Мінімальна заробітна плата країни становить близько 240 євро на місяць.

Раніше ми писали, що Албанія розриває дипломатичні відносини з Іраном. Тирана звинувачує Тегеран у масованій кібератаці на урядові портали країни 15 липня.

Нагадаємо, у серпні в Албанії троє людей з паспортами громадян Росії та України намагалися проникнути на військовий завод. Під час їхнього затримання постраждали двоє солдатів.

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