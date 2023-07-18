ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с представителями Японии восстановление Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 18 июля 2023 21:32
Зеленский обсудил с представителями Японии восстановление Украины Фото: Владимир Зеленский и Акихико Танака (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танака прибыл с визитом в Киев. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Глава государства поблагодарил Японию за лидерство и поддержку Украины во время председательства в G7. Зеленский также поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества, которое с начала полномасштабной войны предоставило Украине помощь более чем на 1,1 млрд долларов.

Зеленский и Танака обсудили приоритетные направления деятельности JICA в Украине. Президент подчеркнул на привлечении Японии к производству оборудования для разминирования, развитии сети реабилитационных центров для ветеранов и военных, а также производству энергетического оборудования.

Кроме того, агентство JICA присоединится к модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве.

Украинская и японская сторона также обсудили производство энергетического оборудования, литиевых аккумуляторов, водорода и автомобилей.

Помощь Японии для Украины

Япония с начала полномасштабного вторжения осудила российскую агрессию против Украины, но не передавала летальное вооружение, оказывала гуманитарную помощь и поддержала экономические санкции.

В марте этого года в парламенте Японии заговорили о предоставлении Украине военной помощи, а недавно стало известно, что Токио решил передать систему обнаружению дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Япония
NEWS
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию