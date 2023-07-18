Зеленский обсудил с представителями Японии восстановление Украины

Президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танака прибыл с визитом в Киев. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Глава государства поблагодарил Японию за лидерство и поддержку Украины во время председательства в G7. Зеленский также поблагодарил Японское агентство международного сотрудничества, которое с начала полномасштабной войны предоставило Украине помощь более чем на 1,1 млрд долларов.

Зеленский и Танака обсудили приоритетные направления деятельности JICA в Украине. Президент подчеркнул на привлечении Японии к производству оборудования для разминирования, развитии сети реабилитационных центров для ветеранов и военных, а также производству энергетического оборудования.

Кроме того, агентство JICA присоединится к модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве.

Украинская и японская сторона также обсудили производство энергетического оборудования, литиевых аккумуляторов, водорода и автомобилей.

Помощь Японии для Украины

Япония с начала полномасштабного вторжения осудила российскую агрессию против Украины, но не передавала летальное вооружение, оказывала гуманитарную помощь и поддержала экономические санкции.

В марте этого года в парламенте Японии заговорили о предоставлении Украине военной помощи, а недавно стало известно, что Токио решил передать систему обнаружению дронов.

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