Зеленський обговорив з новим прем'єром Британії російські псевдореферендуми

Президент України Володимир Зеленський сьогодня, 28 вересня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Twitter.
Зеленський і Трасс обговорили незаконні "референдуми" росіян на тимчасово окупованих територіях України. Президент подякував британському прем'єру за підтримку та закликав відреагувати на дії Росії.
"Очікуємо на лідерство Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України", - зазначив Зеленський.
В офісі прем'єра Британії додали, що Трасс запевнила Зеленського у непохитній підтримці. Вона підкреслила, що Велика Британія ніколи не визнає спроб Росії анексувати українську територію.
Крім того, політики обговорили можливу співпрацю в енергетичній сфері, щоб забезпечити постачання газу в Україну в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, що Великобританія 26 вересня оголосила про нові антиросійські санкції через "референдуми" на окупованих територіях України. У санкційний список потрапили 33 особи, а також чиновники управління президента РФ з внутрішньої політики.
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