UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив з новим прем'єром Британії російські псевдореферендуми

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський сьогодня, 28 вересня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Twitter.

Зеленський і Трасс обговорили незаконні "референдуми" росіян на тимчасово окупованих територіях України. Президент подякував британському прем'єру за підтримку та закликав відреагувати на дії Росії.

"Очікуємо на лідерство Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України", - зазначив Зеленський.

В офісі прем'єра Британії додали, що Трасс запевнила Зеленського у непохитній підтримці. Вона підкреслила, що Велика Британія ніколи не визнає спроб Росії анексувати українську територію.

Крім того, політики обговорили можливу співпрацю в енергетичній сфері, щоб забезпечити постачання газу в Україну в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що Великобританія 26 вересня оголосила про нові антиросійські санкції через "референдуми" на окупованих територіях України. У санкційний список потрапили 33 особи, а також чиновники управління президента РФ з внутрішньої політики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПрем'єр-міністрВеликобританія