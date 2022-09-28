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Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с новым премьером Британии российские псевдореферендумы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 сентября, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

Зеленский и Трасс обсудили незаконные "референдумы" россиян на временно оккупированных территориях Украины. Президент поблагодарил британского премьера за поддержку и призвал отреагировать на действия России.

"Ожидаем лидерства Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", - отметил Зеленский.

В офисе премьера Британии добавили, что Трасс заверила Зеленского в непоколебимой поддержке. Она подчеркнула, что Великобритания никогда не признает попытки России аннексировать украинскую территорию.

Кроме того, политики обсудили возможное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы обеспечить поставки газа в Украину в долгосрочной перспективе.

Напомним, что Великобритания 26 сентября объявила о новых антироссийских санкциях из-за "референдумов" на оккупированных территориях Украины. В санкционный список попали 33 человека, а также чиновники управления президента РФ по внутренней политике.

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