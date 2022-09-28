Зеленский обсудил с новым премьером Британии российские псевдореферендумы

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 сентября, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.
Зеленский и Трасс обсудили незаконные "референдумы" россиян на временно оккупированных территориях Украины. Президент поблагодарил британского премьера за поддержку и призвал отреагировать на действия России.
"Ожидаем лидерства Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", - отметил Зеленский.
В офисе премьера Британии добавили, что Трасс заверила Зеленского в непоколебимой поддержке. Она подчеркнула, что Великобритания никогда не признает попытки России аннексировать украинскую территорию.
Кроме того, политики обсудили возможное сотрудничество в энергетической сфере, чтобы обеспечить поставки газа в Украину в долгосрочной перспективе.
Напомним, что Великобритания 26 сентября объявила о новых антироссийских санкциях из-за "референдумов" на оккупированных территориях Украины. В санкционный список попали 33 человека, а также чиновники управления президента РФ по внутренней политике.
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