Зеленський обговорив з новим прем'єром Британії російські псевдореферендуми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Twitter.

Зеленський і Трасс обговорили незаконні "референдуми" росіян на тимчасово окупованих територіях України. Президент подякував британському прем'єру за підтримку та закликав відреагувати на дії Росії.

"Очікуємо на лідерство Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України", - зазначив Зеленський.

В офісі прем'єра Британії додали, що Трасс запевнила Зеленського у непохитній підтримці. Вона підкреслила, що Велика Британія ніколи не визнає спроб Росії анексувати українську територію.

Крім того, політики обговорили можливу співпрацю в енергетичній сфері, щоб забезпечити постачання газу в Україну в довгостроковій перспективі.