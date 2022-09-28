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Зеленський обговорив з новим прем'єром Британії російські псевдореферендуми

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Київ, Середа 28 вересня 2022 18:29
Зеленський обговорив з новим прем'єром Британії російські псевдореферендуми Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський сьогодня, 28 вересня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Twitter.

Зеленський і Трасс обговорили незаконні "референдуми" росіян на тимчасово окупованих територіях України. Президент подякував британському прем'єру за підтримку та закликав відреагувати на дії Росії.

"Очікуємо на лідерство Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України", - зазначив Зеленський.

В офісі прем'єра Британії додали, що Трасс запевнила Зеленського у непохитній підтримці. Вона підкреслила, що Велика Британія ніколи не визнає спроб Росії анексувати українську територію.

Крім того, політики обговорили можливу співпрацю в енергетичній сфері, щоб забезпечити постачання газу в Україну в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що Великобританія 26 вересня оголосила про нові антиросійські санкції через "референдуми" на окупованих територіях України. У санкційний список потрапили 33 особи, а також чиновники управління президента РФ з внутрішньої політики.

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