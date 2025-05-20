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Зеленський обговорив з Мелоні можливі майданчики для переговорів з Росією

Вівторок 20 травня 2025 15:40
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Зеленський обговорив з Мелоні можливі майданчики для переговорів з Росією Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні низку питань, серед яких й можливі майданчики для переговорів з Російською Федерацією (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами Зеленського, під час розмови з Мелоні, сторони:

  • обговорили вчорашню розмову з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом й європейськими лідерами;
  • скоординували позиції й домовились контактувати щодо наступних кроків;
  • обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами.

"Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну", - заявив президент.

Переговори України та Росії у Стамбулі

16 травня у Стамбулі, Туреччина, відбулись перші за довгий час прямі переговори між Росією та Україною. Тоді ж сторони домовилися про обмін полоненими - 1000 на 1000 осіб.

Як писали ЗМІ, під час діалогу російська делегація озвучила вимоги, які стосуються:

  • "нейтралітету" України,
  • відмова він репарацій,
  • прав російськомовних,
  • "визнання" окупації українських територій,
  • відвід ЗСУ з низки областей для негайного припинення вогню.

За словами Зеленського, Київ наразі обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. У якості локації розглядають три країни.

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