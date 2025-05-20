Зеленський обговорив з Мелоні можливі майданчики для переговорів з Росією
Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні низку питань, серед яких й можливі майданчики для переговорів з Російською Федерацією (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
За словами Зеленського, під час розмови з Мелоні, сторони:
- обговорили вчорашню розмову з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом й європейськими лідерами;
- скоординували позиції й домовились контактувати щодо наступних кроків;
- обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами.
"Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну", - заявив президент.
Переговори України та Росії у Стамбулі
16 травня у Стамбулі, Туреччина, відбулись перші за довгий час прямі переговори між Росією та Україною. Тоді ж сторони домовилися про обмін полоненими - 1000 на 1000 осіб.
Як писали ЗМІ, під час діалогу російська делегація озвучила вимоги, які стосуються:
- "нейтралітету" України,
- відмова він репарацій,
- прав російськомовних,
- "визнання" окупації українських територій,
- відвід ЗСУ з низки областей для негайного припинення вогню.
За словами Зеленського, Київ наразі обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. У якості локації розглядають три країни.
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