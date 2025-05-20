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Зеленский обсудил с Мелони возможные площадки для переговоров с Россией

Вторник 20 мая 2025 15:40
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Зеленский обсудил с Мелони возможные площадки для переговоров с Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ряд вопросов, среди которых и возможные площадки для переговоров с Российской Федерацией (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, во время разговора с Мелони, стороны:

  • обсудили вчерашний разговор с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом и европейскими лидерами;
  • скоординировали позиции и договорились контактировать относительно следующих шагов;
  • обсудили возможные площадки для разговора с россиянами.

"Нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей. Нужна честная дипломатия. Украина готова, и надо обеспечить готовность России действительно заканчивать войну", - заявил президент.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

16 мая в Стамбуле, Турция, состоялись первые за долгое время прямые переговоры между Россией и Украиной. Тогда же стороны договорились об обмене пленными - 1000 на 1000 человек.

Как писали СМИ, во время диалога российская делегация озвучила требования, касающиеся:

  • "нейтралитета" Украины,
  • отказ он репараций,
  • прав русскоязычных,
  • "признания" оккупации украинских территорий,
  • отвод ВСУ из ряда областей для немедленного прекращения огня.

По словам Зеленского, Киев сейчас обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. В качестве локации рассматривают три страны.

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