Зеленский обсудил с Мелони возможные площадки для переговоров с Россией
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ряд вопросов, среди которых и возможные площадки для переговоров с Российской Федерацией (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
По словам Зеленского, во время разговора с Мелони, стороны:
- обсудили вчерашний разговор с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом и европейскими лидерами;
- скоординировали позиции и договорились контактировать относительно следующих шагов;
- обсудили возможные площадки для разговора с россиянами.
"Нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей. Нужна честная дипломатия. Украина готова, и надо обеспечить готовность России действительно заканчивать войну", - заявил президент.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
16 мая в Стамбуле, Турция, состоялись первые за долгое время прямые переговоры между Россией и Украиной. Тогда же стороны договорились об обмене пленными - 1000 на 1000 человек.
Как писали СМИ, во время диалога российская делегация озвучила требования, касающиеся:
- "нейтралитета" Украины,
- отказ он репараций,
- прав русскоязычных,
- "признания" оккупации украинских территорий,
- отвод ВСУ из ряда областей для немедленного прекращения огня.
По словам Зеленского, Киев сейчас обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. В качестве локации рассматривают три страны.
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