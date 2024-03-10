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Зеленський обговорив з Макроном майбутню зустріч в Україні

Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, президенти України та Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Очільники держав, серед іншого, обговорили майбутню зустріч в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Провів тривалу і, як завжди, предметну телефонну розмову з президентом Франції. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Зеленського.

Зеленський під час розмови подякував Макрону за "сильний оборонний пакет від 16 лютого", а також за особисте лідерство в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

"Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом", - зазначено в Telegram-каналі українського президента.

Плани Макрона приїхати в Україну

Нагадаємо, у січні Макрон заявляв про плани відвідати Україну у лютому. Поїздку глави французької держави було заплановано на 13-14 лютого, але її відклали. Французькі ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац уточнювали, що візит Макрона було відкладено з міркувань безпеки.

Однак в середині лютого під час візиту Зеленського до Парижа Макрон знову заявив про намір приїхати в Україну.

"Я приїду до середини березня. Ви можете чекати на мене найближчими тижнями", - заявляв тоді французький президент.

Як розповідав Зеленський, під час візиту Макрона до України будуть оголошені нові деталі про військову підтримку з боку Франції.

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Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон