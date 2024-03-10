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Зеленский обсудил с Макроном предстоящую встречу в Украине

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, президенты Украины и Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств, среди прочего, обсудили предстоящую встречу в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

"Провел длительный и, как всегда, предметный телефонный разговор с президентом Франции. Обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты состоявшейся в Париже Международной конференции в поддержку Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Зеленский во время разговора поблагодарил Макрона за "сильный оборонный пакет от 16 февраля", а также за личное лидерство в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.

"Кроме того, обменялись мнениями об ожидаемых результатах нашей предстоящей встречи в Украине в ближайшее время", – отмечается в Telegram-канале украинского президента.

Планы Макрона приехать в Украину

Напомним, в январе Макрон заявлял о планах посетить Украину в феврале. Поездка главы французского государства была запланирована на 13-14 февраля, но ее отложили. Французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец уточняли, что визит Макрона был отложен из соображений безопасности.

Однако в середине февраля во время визита Зеленского в Париж Макрон снова заявил о намерении приехать в Украину.

"Я приеду к середине марта. Вы можете ждать меня в ближайшие недели", - заявлял тогда французский президент.

Как рассказывал Зеленский, во время визита Макрона в Украину будут объявлены новые подробности о военной поддержке со стороны Франции.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон