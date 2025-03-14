Зеленський обговорив з Макроном контроль за тишею та анонсував розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном контроль за "тишею" на фронті в України. Зеленський анонсував розмову президентом Туреччини Реджепам Таїпам Ердоганом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, Макрон запропонував чудові ідеї щодо питання контролю за тишею під час можливого перемир'я.

"Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи. Гарантії безпеки, ситуація на землі, можливий розвиток ситуації - в усьому цьому маємо чітку підтримку Франції", - розповів Зеленський.

Він також розповів, що у нього запланована розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час розмови Зеленський хоче поінформувати його про позицію України щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни.

"Завтра відбудеться саміт європейських партнерів: ми представимо нашу позицію та реальну інформацію про те, що відбувається - відбувається на фронті, також відбувається в Курській області та в усіх наших контактах з партнерами. Безпека - це пріоритет", - сказав Зеленський.

30-денне перемир'я в Україні

Нагадаємо, під час перемовин у Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями Вашингтон запропонував запровадити 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту. В Україні цю ідею підтримали.

Після цього делегація США прибула до Російської Федерації для обговорення цього ж питання. Але помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною.

На це Зеленський відповів, що Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Київ розраховує на тиск США, щоб примусити Москву до завершення війни.