Зеленский обсудил с Макроном контроль за тишиной и анонсировал разговор с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном контроль за "тишиной" на фронте в Украине. Зеленский анонсировал разговор президентом Турции Реджепам Тайипам Эрдоганом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, Макрон предложил замечательные идеи по вопросу контроля за тишиной во время возможного перемирия.

"Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы. Гарантии безопасности, ситуация на земле, возможное развитие ситуации - во всем этом имеем четкую поддержку Франции", - рассказал Зеленский.

Он также рассказал, что у него запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора Зеленский хочет проинформировать его о позиции Украины относительно тишины и о готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны.

"Завтра состоится саммит европейских партнеров: мы представим нашу позицию и реальную информацию о том, что происходит - происходит на фронте, также происходит в Курской области и во всех наших контактах с партнерами. Безопасность - это приоритет", - сказал Зеленский.

30-дневное перемирие в Украине

Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии между украинской и американской делегациями Вашингтон предложил ввести 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта. В Украине эту идею поддержали.

После этого делегация США прибыла в Российскую Федерацию для обсуждения этого же вопроса. Но помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной.

На это Зеленский ответил, что Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на предложение о 30-дневном перемирии. Киев рассчитывает на давление США, чтобы принудить Москву к завершению войны.