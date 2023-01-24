Зеленський обговорив з Макроном дипломатичні кроки для завершення війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

Окрім того, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього.

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