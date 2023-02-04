Зеленський обговорив із Сунаком підтримку України та розширення спроможностей ЗСУ

Глава держави заявив, що разом із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком він обговорив подальше розширення спроможностей української армії різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу.

"Окремо наголосив: представникам агресора не місце на Олімпійських іграх 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував прем'єр-міністру за старт навчання українських екіпажів на танках Challenger 2.

Оновлено 17:28

Ріші Сунак сказав президенту України, що він зосереджений на тому, щоб військова техніка Великої Британії швидко досягла лінії фронту.

"Обидва лідери погодилися, що дуже важливо, щоб міжнародні партнери прискорили надання допомоги Україні, щоб допомогти використати можливість відкинути російські сили", - йдеться у повідомленні.