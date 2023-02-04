Зеленский обсудил с Сунаком поддержку Украины и расширение возможностей ВСУ

Глава государства заявил, что вместе с премьер-министром Британии Риши Сунаком он обсудил дальнейшее расширение возможностей украинской армии разносторонней поддержки Украины на короткую и долгую перспективу.

"Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх 2024 года", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил премьер-министра за старт обучения украинских экипажей на танках Challenger 2.

Обновлено 17:28

Риши Сунак сказал президенту Украины, что он сосредоточен на том, чтобы военная техника Великобритании быстро достигла линии фронта.

"Оба лидера согласились, что очень важно, чтобы международные партнеры ускорили оказание помощи Украине, чтобы помочь использовать возможность отвергнуть российские силы", - говорится в сообщении.