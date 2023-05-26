Україна отримає більше систем IRIS-T. В Німеччині підписали нові контракти

Україна отримає більше систем протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. Сьогодні там підписали додаткові контракти на поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва .

"ЗРК IRIS-T від Diehl Defence, який українці називають "Іриска". Він уже врятував кілька українських життів", - йдеться у повідомленні.

Макеєв зазначив, що додаткові контракти на поставки цих систем підписано сьогодні у Юберлінгені на Боденському озері.

"І ці установки/пускові установки/ракети IRIS-T SLM/SLS скоро в Україні", - додав посол.

Система ППО IRIS-T

Днями Німеччина повідомила, що почала підготовку найбільшого пакета військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини й військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.

Спочатку в Міністерстві закордонних справ Німеччини повідомили, що до пакета ввійдуть 4 системи IRIS-T SLM. Однак через деякий час додали, що нададуть Україні ще 4 установки на додачу до вже анонсованих.

Що відомо про IRIS-T (SLM)

IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони, яка вироблялася в Німеччині. Розробка цих систем ППО завершилася лише у 2014 році. Вони насамперед призначені для захисту цивільного населення від ракетних ударів.

Ракета

Ракета IRIS-T обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює і не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль, яка знаходиться на відстані до 40 км, але головка самонаведення захопить ціль тільки з відстані 20 км.

Радар

Системи IRIS-T, які Німеччина передала Україні, ймовірно, оснащені німецькими радарами TRML-4D. Вони здатні в режимі реального часу відстежувати більше півтори тисячі цілей. На відстані 250 км радар вже виявляє літак, а на 120 км вже супроводжує ціль та наводить ракети.