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Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії зміцнення діалогу між країнами

Субота 09 вересня 2023 01:21
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Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії зміцнення діалогу між країнами Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі спадкоємцем, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом обговорив питання співпраці між країнами та зміцнення діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Лідери держав обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівської Аравії у продовженні їхнього діалогу, що розпочався під час двосторонньої зустрічі у Джидді 19 травня.

"Володимир Зеленський висловив подяку Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль", - йдеться у публікації.

Також зазначається, що український президент "особливо відзначив" успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня другої зустрічі радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу за ключовими принципами української "формули миру".

Українська формула миру та саміт у Джидді

Нагадаємо, що 5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся дводенний самміт, головною темою якого стала українська формула миру.

Зазначимо, що цю формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії. А також до обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.

На зустріч у Джидді були запрошені представники понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика і Китай.

Докладно про те, як саміт у Джидді став переломним моментом у консолідації світового співтовариства навколо України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Саудовская Аравия
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