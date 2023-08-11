Зеленський обговорив із президентом Замбії формулу миру та "зернову угоду"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Замбії Хакаінде Хічілемою. Серед іншого, вони обговорили формулу миру та "зернову угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави у Telegram .

"Формула миру нині актуальна як ніколи. Це єдиний шлях до справедливого миру та стабільності у світі, які можна взяти за основу. І ми активно працюємо з партнерами над підготовкою глобального саміту миру", - заявив Зеленський.

Він запропонував лідеру Замбії взяти участь у реалізації формули миру та долучитися до наступної зустрічі на рівні радників і до підготовки глобального саміту миру.

Крім того, лідери двох країн обговорили необхідність продовження "зернової угоди".

"Ми повинні разом покласти край російським спробам використовувати їжу як зброю, а також російському шантажуванню світу голодом і високими цінами на продукти", - заявив Зеленський.

До того ж Зеленський та Хічілема поспілкувалися про проведення саміту Україна - Африка та про наступні міжнародні заходи.

Зернова угода

Росія у липні вийшла із зернової угоди, яка дозволяла безпечно експортувати продовольство з портів Великої Одеси.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков 1 серпня заявив, що Москва готова невідкладно повернутися до "зернової угоди", але після того, як будуть виконані умови для Росії.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія готова повернутися до переговорів про угоду, але "ми поки не бачили жодних доказів цього".

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