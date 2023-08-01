ua en ru
Ср, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США спостерігають ознаки, що РФ готова до переговорів щодо "зернової угоди", - постпред при ООН

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Вівторок 01 серпня 2023 22:31
США спостерігають ознаки, що РФ готова до переговорів щодо "зернової угоди", - постпред при ООН Фото: Лінда Томас-Грінфілд, постійний представник США при ООН (flickr by UNSOM)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що Росія вже готова відновити участь у переговорах щодо "зернової угоди".

Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що якщо Росія хоче відновити експорт своїх добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у "зерновій угоді".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", - додала дипломат.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, кілька тижнів тому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про вихід своєї країни із "зернової угоди". Він пояснив це тим, що умови РФ у межах домовленостей нібито не виконують.

При цьому найчастіше представники країни-агресора скаржилися, що Росії так і не дали розпочати транзит аміаку через Україну.

"Зернова угода" дозволяла нашій країні експортувати зерно Чорним морем, але після виходу Росії такі перевезення припинилися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Черное море зерновий коридор
NEWS
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ