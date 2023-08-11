Зеленский обсудил с президентом Замбии формулу мира и "зерновую сделку"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Среди прочего, они обсудили формулу мира и "зерновую сделку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram .

"Формула мира сейчас актуальна как никогда. Это единственный путь к справедливому миру и стабильности в мире, которые можно взять за основу. И мы активно работаем с партнерами над подготовкой глобального саммита мира", - заявил Зеленский.

Он предложил лидеру Замбии принять участие в реализации формулы мира и присоединиться к следующей встрече на уровне советников и к подготовке глобального саммита мира.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили необходимость продолжения "зерновой сделки".

"Мы должны вместе положить конец российским попыткам использовать пищу как оружие, а также российскому шантажу мира голодом и высокими ценами на продукты", - заявил Зеленский.

К тому же Зеленский и Хичилема пообщались о проведении саммита Украина - Африка и о следующих международных мероприятиях.

Зерновое соглашение

Россия в июле вышла из зернового соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать продовольствие из портов Большой Одессы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 августа заявил, что Москва готова безотлагательно вернуться к "зерновой сделке", но после того, как будут выполнены условия для России.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия готова вернуться к переговорам о соглашении, но "мы пока не видели никаких доказательств этого".

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