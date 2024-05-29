Зеленський обговорив із президентом Португалії підготовку до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський у Лісабоні на зустрічі з португальським колегою Марселу Ребелу де Соузою обговорив підтримку Києва на шляху євроінтеграції, допомогу ЗСУ та підготовку до Глобального саміту миру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво українського президента.

Глава Української держави подякував за допомогу з боку Португалії в протидії широкомасштабній збройній агресії РФ, та підтримку українських біженців.

Також Зеленський відзначив виділення 100 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах ініціативи Чехії, та участь Португалії в підготовці персоналу Сил оборони.

"Лідери також обговорили підготовку до Глобального саміту миру й наголосили на необхідності якомога ширшого представлення всіх континентів на ньому", - передали в прес-службі президента України.

Крім того, Зеленський і де Соуза окрему увагу приділили інтеграції України до ЄС і НАТО. Так, президент України подякував за підтримку Києва "на цьому шляху".

Глобальний саміт миру

Раніше повідомлялося, що низка світових лідерів вже підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії в Женеві 15-16 червня. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, при цьому РФ не отримала запрошення.

На майбутньому заході буде обговорюватися запропонована президентом України "формула миру".

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін боїться того, що може дати майбутній Саміт миру у Швейцарії.

Детальніше про перший саміт миру в Швейцарії, що проведе Україна, та із чим пов'язане таке рішення - читайте в нашому матеріалі за цим посиланням.