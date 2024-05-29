ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с президентом Португалии подготовку к Глобальному саммиту мира

Среда 29 мая 2024 00:33
UA EN RU
Зеленский обсудил с президентом Португалии подготовку к Глобальному саммиту мира Фото: президенты Украины и Португалии Владимир Зеленский и Марселу Ребелу де Соуз (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский в Лиссабоне на встрече с португальским коллегой Марселу Ребелу де Соузой обсудил поддержку Киева на пути евроинтеграции, помощь ВСУ и подготовку к Глобальному саммиту мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство украинского президента.

Глава Украинского государства поблагодарил за помощь со стороны Португалии в противодействии широкомасштабной вооруженной агрессии РФ и поддержку украинских беженцев.

Также Зеленский отметил выделение 100 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии, и участие Португалии в подготовке персонала Сил обороны.

"Лидеры также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и отметили необходимость как можно более широкого представления всех континентов на нем", - передали в пресс-службе президента Украины.

Кроме того, Зеленский и де Соуза особое внимание уделили интеграции Украины в ЕС и НАТО. Так, президент Украины поблагодарил за поддержку Киева "на этом пути".

Глобальный саммит мира

Ранее сообщалось, что ряд мировых лидеров уже подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в Женеве 15-16 июня. В целом Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, при этом РФ не получила приглашение.

На предстоящем мероприятии будет обсуждаться предложенная президентом Украины "формула мира".

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин боится того, что может дать будущий Саммит мира в Швейцарии.

Детальнее о первом саммите мира в Швейцарии, который проведет Украина, и с чем связано такое решение - читайте в нашем материале по этой ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Саммит мира Помощь Украине Португалия
NEWS
Северный фронт. О чем предупреждает Умеров и где РФ может пойти в атаку: мнение эксперта
Северный фронт. О чем предупреждает Умеров и где РФ может пойти в атаку: мнение эксперта
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление