Зеленский обсудил с президентом Португалии подготовку к Глобальному саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский в Лиссабоне на встрече с португальским коллегой Марселу Ребелу де Соузой обсудил поддержку Киева на пути евроинтеграции, помощь ВСУ и подготовку к Глобальному саммиту мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство украинского президента.

Глава Украинского государства поблагодарил за помощь со стороны Португалии в противодействии широкомасштабной вооруженной агрессии РФ и поддержку украинских беженцев.

Также Зеленский отметил выделение 100 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии, и участие Португалии в подготовке персонала Сил обороны.

"Лидеры также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и отметили необходимость как можно более широкого представления всех континентов на нем", - передали в пресс-службе президента Украины.

Кроме того, Зеленский и де Соуза особое внимание уделили интеграции Украины в ЕС и НАТО. Так, президент Украины поблагодарил за поддержку Киева "на этом пути".

Глобальный саммит мира

Ранее сообщалось, что ряд мировых лидеров уже подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в Женеве 15-16 июня. В целом Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, при этом РФ не получила приглашение.

На предстоящем мероприятии будет обсуждаться предложенная президентом Украины "формула мира".

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин боится того, что может дать будущий Саммит мира в Швейцарии.

Детальнее о первом саммите мира в Швейцарии, который проведет Украина, и с чем связано такое решение - читайте в нашем материале по этой ссылке.