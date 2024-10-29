Зеленський обговорив із президентом Південної Кореї залучення військових КНДР у війну

Зеленський також висловив вдячність за надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу з боку Південної Кореї.

Під час розмови обговорювалося питання участі північнокорейських військових у російському вторгненні в Україну. Зеленський надав свіжі дані про передислокацію 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони біля зони бойових дій, з прогнозами збільшення їхньої кількості до 12 тисяч.

Сторони домовилися посилити обмін розвідувальними даними та активізувати контакти на всіх рівнях для вироблення стратегії протидії ескалації. Також планується обмін делегаціями для координації дій.

На завершення Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.