Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи привлечение военных КНДР в войну

Зеленский также выразил благодарность за предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Южной Кореи.

Во время разговора обсуждался вопрос участия северокорейских военных в российском вторжении в Украину. Зеленский предоставил свежие данные о передислокации 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны возле зоны боевых действий, с прогнозами увеличения их количества до 12 тысяч.

Стороны договорились усилить обмен разведывательными данными и активизировать контакты на всех уровнях для выработки стратегии противодействия эскалации. Также планируется обмен делегациями для координации действий.

В завершение Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины.