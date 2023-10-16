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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії ситуацію на полі бою

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефону розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Серед іншого вони обговорили ситуацію на українському полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови держав в Telegram.

"Подякував за вже 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку", - заявив Зеленський. 

Він також додав, що розповів фінському лідеру про цьогорічне продовження ініціативи "Зерно з України".

Також лідери двох країн обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Нещодавно стало відомо, що уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.

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