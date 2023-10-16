Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию на поле боя

"Поблагодарил за уже 19-й пакет оборонной помощи от Финляндии и действенное участие в реализации формулы мира, в частности пункта о радиационной и ядерной безопасности", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что рассказал финскому лидеру о нынешнем продолжении инициативы "Зерно из Украины".

Также лидеры двух стран обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Недавно стало известно, что правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.

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