Зеленський обговорив із президентом Філіппін двосторонню співпрацю та агресію РФ

"Я прибув на Філіппіни і вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим", - зазначив глава української держави.

Він висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також "за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН".

Зеленський анонсував відкриття українського посольства у столиці Філіппін.

"Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці", - розповів глава держави.

Сторони під час зустрічі обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру, запланований на 15-16 червня у Швейцарії, та "важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії".

"Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", - йдеться в публікації Зеленського.

Крім того, президенти обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Президент Володимир Зеленський у Манілі провів зустріч із філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Зустріч обох лідерів 3 червня відбулася в президентському палаці Філіппін після участі Зеленського цими вихідними на найбільшій в Азії конференції з безпеки в Сінгапурі.

У розмові з Маркосом він подякував за запрошення на Філіппіни, передає Reuters.

"Ми дуже вдячні бути у вашій країні, яка підтримує Україну, нашу територіальну цілісність і суверенітет... Дуже дякую за ваше велике слово і чітку позицію щодо нас, щодо цієї російської окупації наших територій", - сказав Зеленський філіппінському колезі.

Своєю чергою, Маркос заявив, що для нього "честь", що український лідер відвідав Манілу.

"Дуже приємно зустрітися, обговорити питання, спільні для обох країн, і, сподіваюся, ми разом знайдемо шляхи для нас обох", - сказав президент Філіппін Зеленському.