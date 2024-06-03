RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с президентом Филиппин двустороннее сотрудничество и агрессию РФ

Фото: президент Украины и Филиппин Владимир Зеленский и Фердинанд Маркос-младший (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Владимир Костырин

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего визита в Манилу обсудил с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим двустороннее сотрудничество, предстоящий Глобальный саммит мира и российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Зеленского.

"Я прибыл на Филиппины и впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим", - отметил глава украинского государства.

Он выразил благодарность Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН".

Зеленский анонсировал открытие украинского посольства в столице Филиппин.

"Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", - рассказал глава государства.

Стороны обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира, запланированный на 15-16 июня в Швейцарии, и "важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии".

"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", - говорится в публикации Зеленского.

Кроме того, президенты обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции в Филиппины.

 

Президент Владимир Зеленский в Маниле провел встречу с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийФилиппины