ua en ru
Вт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів гарантії безпеки для України

Новость на русском →
Вівторок 08 серпня 2023 16:05
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів гарантії безпеки для України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 серпня, провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вони обговорювали війну в Україні та гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Дякую за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про підтримку України країн G7", - йдеться у заяві.

Зеленський пояснив, що вони обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів.

Потреби ЗСУ

Зеленський розповів Рютте про ситуацію на полі бою, передав актуальні оборонні потреби, зокрема в артилерії, у бронетехніці.

Також він розповів про необхідність посилення систем ППО, які б мали захистити інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи.

Саміт у Джидді

"Обмінялися позитивними оцінками зустрічі радників у Саудівській Аравії та обговорили наступні кроки з підготовки Глобального саміту миру", - написав Зеленський.

Допомога Україні від Нідерландів

Раніше повідомлялось, що Нідерланди виділять Україні другий комплексний пакет підтримки на загальну суму понад 118 млн євро. Кошти підуть на гуманітарні потреби та економічну допомогу.

Також німецький концерн Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.

Ще наприкінці травня стало відомо, що Нідерланди надішлють в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів. Разом із Данією ця країна очолює коаліцію з підготовки українських льотчиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський G7 Саудовская Аравия ПВО Війна в Україні
NEWS
Подвійні удари. Експерт пояснив тактику росіян по вчорашньому обстрілу Покровська
Подвійні удари. Експерт пояснив тактику росіян по вчорашньому обстрілу Покровська
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України