Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 серпня, провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вони обговорювали війну в Україні та гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook .

"Дякую за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про підтримку України країн G7", - йдеться у заяві.

Зеленський пояснив, що вони обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів.

Потреби ЗСУ

Зеленський розповів Рютте про ситуацію на полі бою, передав актуальні оборонні потреби, зокрема в артилерії, у бронетехніці.

Також він розповів про необхідність посилення систем ППО, які б мали захистити інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи.

Саміт у Джидді

"Обмінялися позитивними оцінками зустрічі радників у Саудівській Аравії та обговорили наступні кроки з підготовки Глобального саміту миру", - написав Зеленський.

Допомога Україні від Нідерландів

Раніше повідомлялось, що Нідерланди виділять Україні другий комплексний пакет підтримки на загальну суму понад 118 млн євро. Кошти підуть на гуманітарні потреби та економічну допомогу.

Також німецький концерн Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.

Ще наприкінці травня стало відомо, що Нідерланди надішлють в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів. Разом із Данією ця країна очолює коаліцію з підготовки українських льотчиків.